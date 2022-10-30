الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد بداية فصل الشتاء 2022 في مصر فلكيا

الشتاء
الشتاء
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تستعد نصف الكرة الشمالية من الأرض لاستقبال فصل الشتاء قريبًا وهو أحد فصول العام الاربعة، والذي يبدأ في نهاية العام الميلادي من كل عام، ومع تعرض بعض الدول ومنها مصر لتغيرات مناخية بدأ موسم الأمطار التي تميز فصل الشتاء مبكرًا، فتعرضت مصر منذ عدة أيام إلى تساقط أمطار صاحبها البرق والرعد على أغلب محافظات الجمهورية.

ومع تساقط الأمطار زاد البحث عن موعد بداية فصل الشتاء 2022، وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة.

بداية فصل الشتاء في مصر

يبدأ فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي ومنها مصر مع حدوث الظّاهرة الفلكيّة المعروفة بالانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر من كلّ عام، ويستمر فصل الشتاء حتّى 20 من مارس ليبدأ الاعتدال الربيعي، وفي نصف الكرة الجنوبي يبدأ فصل الشتاء في 21 يونيو ويستمر حتى 22 سبتمبر .

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ويستمر فصل الشتاء 89 يوماً، وهذا يجعلهُ أقصر بعدة أيام من فصل الصيف، حيث يمتدّ ذاك الأخير 93 يوماً تقريباً في كلّ عامٍ، والسّبب في التّفاوت البسيط للأوقات التي تأخذها الفصول لتُتمَّ دورتها على الأرض هو وجود العديد من العوامل البسيطة التي تؤثّر على موقع الأرض الفلكيّ بالنّسبة إلى الشمس، وتأثير الشّمس عليها، مثل: ابتعاد المنطقة عن خطّ الاستواء في الكرة الأرضيّة، والتأثّر بحركات الكواكب الأخرى

موعد بداية الشتاء 2022 فلكيا 

يبدأ فصل الشتاء في مصر هذا العام  يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 المقبل، وسيستمر حتى 30 مارس 2023، حسب الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، مضيفًا أننا نمر الآن بفترة تقلبات جوية وهي مناسبة لفصل الخريف الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر ويليه فصل الشتاء.

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وعن حالة الطقس في فصل الشتاء لهذا العام، أوضح مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن الشتاء من المتوقع أن يكون قريب لشتاء العام الماضى، في شأن انخفاض درجات الحرارة خاصة في أوقات الليل، وأن درجات الحرارة المتوقعة هذه الأيام ستكون حول المعدل الطبيعى والوجه البحرى لا يشهد انخفاضات، حيث تتراوح الحرارة ما بين 28 و29 درجة والسواحل الشمالية ما بين 26 و27 درجة أي أجواء مشمسة إلى حد عام وبديات هادئة في فصل الخريف.

فصل الشتاء الامطار الشمس الأرصاد الجوية تقلبات جوية حالة الطقس

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