توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدفاع الجوى و«هندسة القاهرة»

شهدت الأكاديمية العسكرية المصرية، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدفاع الجوي وكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ لمنح خرِّيجي كلية الدفاع الجوي، درجة البكالوريوس في الهندسة، تخصصات: (الهندسة الكهربائية - الهندسة الميكانيكية)، في أحد البرامج التخصصية (هندسة الاتصالات والحاسبات – الميكاترونيكس) وذلك بنظام الساعات المعتمدة.

ووقَّع اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، واللواء أح إيهاب محمد الفيومي،

مدير كلية الدفاع الجوي، بروتوكول التعاون مع الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام الدين أحمد، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، بحضور الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات العلمية في مجالات العلوم الهندسية والبحث العلمي وتطوير المناهج العلمية والبيئة التعليمية ومجالات الدراسات العليا بهدف الارتقاء بالإمكانيات العلمية لكلا الجانبين.

وألقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد فيها أن توقيع بروتوكول التعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، هي بداية مسار جديد لتطوير وتحديث كلية الدفاع الجوي لمواكبة التطور المتسارع في تكنولوجيا الدفاع الجوي على مستوى العالم.

فيما أشار اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، خلال كلمته إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المنظومة التعليمية بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة بأحدث ما توصل إليه العلم بمختلف التخصصات مما يمكن من العمل وفقًا للمعايير العلمية الراقية بالمجالات كافة.

من جانبه، أكد الدكتور محـمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية البروتوكول الذي يسهم في نقل الخبرات العلمية بين الجانبين، مُرحّبًا بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية في المجالات كافة.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول، عددٌ من قادة القوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.