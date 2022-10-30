مصرع صانع أحذية صعقًا بالكهرباء فى الخانكة

تعرض عامل لصعق كهربائي أثناء توصيله مشترك كهرباء بقابس الكهرباء في منزله، بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، فلقي مصرعه وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة باستقبال جثة شخص إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنزله بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعرض صانع أحذية لصعق كهربائي أثناء تركيب مشترك كهرباء بقابس الكهرباء بمنزله بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.