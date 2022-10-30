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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة المتهم بقتل خطيبته فى بورسعيد 6 نوفمبر

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات بورسعيد تقديم موعد محاكمة عامل الاستثمار قاتل خطيبته، زميلة العمل، من ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ إلى ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ بمقر مجمع محاكم بورسعيد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، لنظر قضية قتل خلود درويش التي أجهز عليها خطيبها لرفضها إكمال الزيجة منه، وذلك بدائرة الجنايات بمحكمة بورسعيد.

وترجع أحداث القضية، التي هزت أوساط المجتمع فى بورسعيد، إلى قيام عامل بأحد مصانع الاستثمار بإنهاء حياة خطيبته وزميلته في العمل بعد إقدامها على فسخ خطبته، وقد هددها بالقتل إن لم تعد له أمام زملائها.

واستغل المتهم وحدة المجنى عليها وإقامتها بمسكن منفردة مع شقيقها الأصغر، البالغ من العمر ٩ سنوات، وتقوم على رعايته لوفاة والديهما، وانقض عليها متسللا من أحد نوافذ الحجرة التى تعيش بها أعلى إحدى البنايات القديمة بحى الشرق فى محافظة بورسعيد، منهيا حياتها خلال استغاثتها بأحد زملائها عبر هاتفها المحمول.

ونجحت أجهزة الأمن فى محافظة بورسعيد فى إلقاء القبض على المتهم عقب هروبه للاختباء طرف أحد أقاربه ببلدته فى مدينة المطرية، دقهلية، بعد تحديده من قبل ضباط البحث الجنائى.

البحث الجنائي رفض محكمة بورسعيد خطيب مقر مجمع محاكم بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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