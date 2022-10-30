كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

سلط تقرير لشبكة «cnn» الأمريكية، الضوء على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي الشهر المقبل والتي من المتوقع أن يسجل فيها الجمهوريون نتائج قوية على حساب الديمقراطيين.

وبحسب التقرير، فإن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تجرى في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر كل عامين، ويمكن لمعظم المواطنين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا التصويت.

ووفقا للتقرير، يحتاج الناخب إلى التسجيل في كل ولاية ما عدا داكوتا الشمالية، حيث أن الموعد النهائي لتسجيل الناخبين يختلف من كل ولاية، فبعض الولايات تطلب التسجيل قبل حوالي شهر من يوم الانتخابات، فيما يسمح للكثيرون بالتسجيل في يوم الانتخابات.

ولفت التقرير إلى أن معظم الولايات تقدم الآن شكلاً من أشكال التصويت المبكر، إما عن طريق البريد أو بشكل شخصي، وتختلف القواعد تختلف من ولاية إلى أخرى، حيث أن هناك ثماني ولايات أمريكية - كاليفورنيا، كولورادو، هاواي، نيفادا، أوريغون ، يوتا ، فيرمونت وواشنطن - ومقاطعة كولومبيا ترسل لكل ناخب بطاقة اقتراع، ويسمح البعض الآخر بالتصويت المبكر، والبعض الآخر يتطلب عذرًا، على الرغم من أن أي شخص تقريبًا يمكنه إجراء شكل من أشكال التصويت المبكر.

وتتوفر بطاقات الاقتراع عبر البريد في جميع الولايات الخمسين، ولكن يتعين على الناخبين في بعض الولايات تقديم عذر مقبول للتصويت بالبريد هو الوضع الافتراضي في 8 ولايات.

واوضح التقرير أنه لا ينتخب سوى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يخدم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، وتجرى انتخابات فيدرالية كل عامين، فالمقاعد مقسمة إلى ثلاث فئات، ويخضع حوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ للاقتراع كل عامين.

ووفقا للتقرير، فإن جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 مرشحين للانتخاب كل عامين.

ويتيح ترشيح أعضاء مجلس النواب للانتخابات كل عامين للناخبين سيطرة مباشرة وفورية على توجهات حكومتهم.

ووفقا للتقرير، فإنه يتم تغيير حكام الولايات في كل دورة، حيث تعامل كل ولاية حكامها بشكل مختلف قليلا، ثمان وأربعون ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية تنتخب حكامًا لمدة أربع سنوات، وتقوم ولايتان، نيو هامبشاير وفيرمونت، بانتخاب حكام لمدة عامين.

وتجرى معظم الولايات 36 منها، انتخابات حكامها في سنوات الانتخابات النصفية بين الانتخابات الرئاسية، ثلاث ولايات، كنتاكي وميسيسيبي ولويزيانا، تنتخب حكامًا في انتخابات خارج العام في العام السابق للانتخابات الرئاسية. وتنتخب ولايتان ، نيوجيرسي وفيرجينيا ، المحافظين في انتخابات خارج العام بعد عام من الانتخابات الرئاسية.

ولفت التقرير، إلى أنه عندما يتقاعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو يموت أو يترك منصبه قبل انتهاء فترة ولايته ، يقوم حاكم الولاية عادةً بتعيين نائب لشغل المقعد، ثم غالبًا ما تكون هناك فرصة للناخبين للتعبير عن آرائهم ، عادةً في الانتخابات الفيدرالية المحتملة التالية.

هذا العام هناك انتخابات خاصة لمجلس الشيوخ في أوكلاهوما ، حيث سيستقيل السناتور الجمهوري جيمس إينهوف العام المقبل، وفي كاليفورنيا حيث يرشح السناتور الديمقراطي أليكس باديلا ، الذي تم تعيينه ليحل محل نائب الرئيس كامالا هاريس، كلاهما لشغل المنصبين. ما تبقى من فترة ولاية هاريس (التي تنتهي في يناير) والفوز بالولاية التالية.

لا يمكن تعيين أعضاء مجلس النواب ، لذلك عندما يصبح أحد مقاعد مجلس النواب شاغرًا، يجب إجراء انتخابات خاصة لملئه.

وأوضحت الصحيفة، أن عدد من المدن والولايات تقوم بتجربة طرق لمنح الناخبين مزيدًا من الوصول إلى العملية السياسية وإمكانية نزع الاستقطاب السياسي، والتصويت بالاختيار المصنف هو نظام معمول به في معظم الانتخابات في مين وألاسكا حيث يقوم الناخبون بترتيب خياراتهم حسب الأفضلية بدلاً من اختيار مرشح واحد.

وأوضحت أنه إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50٪ من أصوات المركز الأول، يتم إسقاط المرشح الأدنى ويحصل الاختيار الثاني للناخبين الذين اختاروا ذلك المرشح على هذه الأصوات. تتكرر هذه العملية حتى يظهر الفائز.