مصرع شاب فى تصادم سيارة على طريق الشرقية

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء عبوره بطريق «بلبيس- السلام» أمام المظلات بنطاق بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول «أسامة. ط. إ»، 27 عامًا، مقيم بلبيس، جثة هامدة.

وكشفت التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة بشخص أثناء عبوره بطريق «بلبيس- السلام» أمام المظلات بنطاق بلبيس.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وصرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.