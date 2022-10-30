حبس المتهمين بقتل شاب وإصابة والده وشقيقه فى الشرقية

أمرت نيابة أبوحماد العامة بالشرقية بحبس المتهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه ووالده؛ وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهم بقرية عمريط، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول كل من "ر. ن"، مقيم في قرية عمريط التابعة لمركز أبوحماد، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح طعني في الناحية اليسرى، وشقيقه "ع. ن"، مصابًا بجرح قطعي بالظهر وتحت الإبط وكدمة في الكتف الأيسر، ووالده "ن . م"، مصابًا بطعنتين في الجانبين اليمن والأيسر بالصدر.

وأفاد شهود عيان بالقرية أن المجني عليه وأهله تجار مقرمشات في قرية عمريط التابعة لمركز أبوحماد، وعصر الجمعة أثناء وجود سيدة من جيرانهم لشراء مقرمشات تصادف توجيه أحد المجني عليهم سبابًا في الهاتف أثناء حديث بينه وبين شخص آخر، وأن السيدة ظنت أن السباب موجه لها فذهبت إلى أهلها ونشبت مشاجرة بين الجانبين لكن تدخل أهل القرية وتم فض المشاجرة، إلا أن الأمور تطورت أثناء توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وحضر أهل السيدة وقتلوا المجني عليه وأصابوا شقيقه ووالده، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 2 من المتهمين وتم إحالتهما للنيابة العامة وجارٍ ضبط المتهم الثالث.