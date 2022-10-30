الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بإلقاء جثة رضيعة فى الشرقية

حبس
حبس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهمين في واقعة ترك طفلة حديثة الولادة، بجوار مسجد النصر نطاق مدينة ديرب نجم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول جثة طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد النصر بنطاق المدينة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الطفلة مجهول الهوية عثر عليها أحد الأهالي جثة هامدة نطاق بندر ديرب نجم، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6660 إدارى مركز ديرب نجم.

وتبيّن من التحريات قيام شاب بالتعدي على نجلة خالته، وأنجب منها، وتبيّن أن الطالبة والدها متوفى وتعيش مع والدتها وخالتها بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وبعد إنجاب الطالبة أخذت والدتها وخالتها الطفلة وتم وضعها فى حقيبة والتخلص منها بجوار مسجد النصر بمدينة ديرب نجم.

وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت عرض الطالبة على الطب الشرعي وإخلاء سبيلها وعرض المتهم على الطب الشرعي، مع عرضه على النيابة وحجز الأم وشقيقتها لحين ورود تحريات المباحث.

الأجهزة الأمنية ديرب نجم مديرية أمن الشرقية النيابة العامة اللواء محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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