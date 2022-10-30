الأحد 30 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

اسعاف
اسعاف
ads

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بمفارق الشرطة نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بفارق الشرطة نطاق مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة  لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث انقلاب عمال اليومية مدينة الصالحية محافظة الشرقية اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية كدمات وسحجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

الأكثر قراءة

الآن.. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء 30/10/2022

شرطة التعمير: ضبط 85 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ميشال عون يغادر القصر الرئاسى ويوقّع مرسوم استقالة حكومة لبنان

حملات توعية من الداخلية لطلاب المدارس بمخاطر الإدمان

شرطة النقل تضبط 1993 قضية فى المترو والقطارات

نقيب المعلمين يفتتح الدورة الـ65 المتخصصة فى استراتيجيات الأمن القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الغالبية التى لم تعد صامتة.. ودورها الجديد فى مصر!

حسين دعسة

الحكومة الأردنية تنجح فى التعديل

د.أحمد الخميسى

تكفير الفن والثقافة

ماجد حبته

ابدأ.. بعد 100 سنة صناعة

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية