ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شاب أثناء مشاجرة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على شابين، لاتهامهما بسكب بنزين على شاب وإشعال النيران فيه، خلال مشاجرة بينهم في قرية سماكين الشرق التابعة لمركز الحسينية في الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق بوصول المدعو محمد دسوقي، شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم في قرية سماكين الشرق التابعة لمركز الحسينية، مصاب بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه رفقة ابن خالته لشراء بعض الحاجات من سوبر ماركت في القرية، تصادف وجود كلٍ من: محمد أ ج، ونجل عمه، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة وتدخل أهل المنطقة وفضوا بينهم، قبل أن يتربص المتهمين بالشاب الأول ويسكبان عليه بنزين ويشعلان النيران فيه، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.

تم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات النيابة لمباشرة التحقيقات.