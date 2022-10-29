السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

Valentine's Day.. اعرف موعد عيد الحب 2022 وأهم الرسائل الرومانسية

عيد الحب
عيد الحب
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أيام قليلة تفصلنا عن عيد الحب المصري 2022 ومن هنا يرغب الملايين من العشاق والأهل والأصدقاء والمتزوجين، كل عام في معرفة تاريخ يوم الحب المصري، بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر، من أجل التأكد منه قبل مجيئه، وحتى يقوموا بتحضير الهدايا والورود وأيضا لتبادل مشاعر الحب لأحبائهم، وحرصا من موقعنا على تقديم ما يبحث عنه الجميع، ننشر موعد عيد الحب نوفمبر 2022 واجمل رسائل الحب وكذلك بعض أفكار هدايا الفلانتين المصري.

 

موعد عيد الحب 2022

تعد عبارة عيد الفلانتين من أكثر الأسئلة الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الحالي، ويأتي تاريخ عيد الحب المصري يوم 4 نوفمبر من كل عام، وهذا العام سوف يكون يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، اي يتبقى على مجيئه نحو اسبوع .

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عيد الحب في شهر كام؟

والمعروف أن عيد الحب في مصر يأتي مرتين في العام الواحد، حيث يتم الاحتفاء به في شهر نوفمبر تحت عنوان عيد الحب المصري، الذي نادى به الكاتب الصحفي مصطفى أمين، أما عيد الحب العالمي يكون في شهر فبراير يوم 14 كل عام.

هدايا عيد الحب 2022

وعيد الحب هو يوم معروف بالكثير من الطقوس الثابتة، حيث يتم فيه تبادل الهدايا بين الأحباب والأقارب والأهل، وإذا لم تسمح الفرصة بلقاء واقعي، فيمكن التخطيط لجلسة دردشة إلكترونية مع الحبيب، وتناول فيها عشاء المفضل لتناولها مع من تحب.

أما هدايا عيد الحب الشائعة، فهي بوكس شيكولاتة، الساعات والبرفانات وباقات الورد الجميلة، وهناك الهدايا الثقيلة وهي المعدن الفضة أو الذهب، وغيرها من المفاجآت التي يفعلها الأحباب لبعضهم.

رسائل عيد الحب 2022

وهناك من يهتم بتبادل الرسائل فقط خاصة مع غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليًا وفي السطور الأتية عدد من الرسائل الرومانسية التي يحبذ تبادلها بين العشاق :

- لو أن الحب كلمات تتكتب، لانتهت اقلامى من زمان، ولكن الحب ارواح، فهل يكفيك روحى يا عمرى.

- أعيش لك، ومن أجلك، وأحبك أكثر من أهلك، وإذا مو مصدقني أسأل قلبي كل سنة وانت معايا.

- أهدى ليك وردة ياسمين، لونها لون قلبك تصبح عليك، وتقول أتمنى تسمع صوت قلبى.

بطاقات عيد الحب 2022

- لن أقول عيد حب سعيد.. لكن سأقول أنت الحب لكل عيد .

- كل عام وحبك الأجمل يا منور شمعة سنيني كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني .

- عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

- أنتي معي بقلبي يومياً وليس في يوم الحب فقط، كل عيد ونحن دائماً مع بعضنا البعض.

-كل ثانية وأنتي روحي وبداخلي، كل دقيقة وأنتي حبيبي.

- نودع عام أحبك فيه بشكل جنوني، وسوف يبدأ عام أحبك فيه أكثر وأكثر.

- كل ثانية وأنتي روحي وبداخلي، كل دقيقة وأنتي حبيبي.

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وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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