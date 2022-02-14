رسائل المشاهير فى عيد الحب.. من ديفيد بيكهام إلى كاترينا كايف

أصبح عيد الحب يومًا للزهور والشوكولاتة وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين أولئك الذين احتفلوا بنصفهم الآخر على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك الكثير من المشاهير، فيما يلي بعض الرسائل الجميلة التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 14 فبراير:

ديفيد بيكهام

أشاد لاعب كرة القدم السابق بالإمرأتين في حياته، زوجته فيكتوريا وابنته هاربر من خلال مشاركة لطيفة على انستجرام، شارك صورة له مع فيكتوريا عند خطبتهما، بالإضافة إلى صورة حديثة مع هاربر، كتب: "عيد حب سعيد لفتاتي، امرأتان جميلتان وقويتان".

جيري هاليويل

كما نشرت زميلة بيكهام السابقة جيري هاليويل تحية جميلة لزوجها كريستيان هورنر رئيس فريق Red Bull Formula One، بالإضافة إلى صورة جميلة للزوجين في نزهة ريفية، كتبت "عيد حب سعيد.. كريستيان هورن".

كولين روني

شاركت كولين روني مجموعة من الصور لزوجها لاعب كرة القدم واين روني وأبناء الزوجين الأربعة كاي وكلاي وكاس وكيت، وعلقت على الصور"عيد حب سعيد لعصابتي".

كاترينا كيف

أشادت الممثلة الهندية كاترينا كايف بزوجها الجديد فيكي كوشال فالزوجان كان يتعافيان من فيروس كورونا، وكتبت: "ربما لم نتمكن من الحصول على عشاء رومانسي هذا العام، لكنك تجعل اللحظات الصعبة أفضل وهذا ما يهم".

كارينا كابور خان

الممثلة كارينا كابور خان بعيد الحب من خلال مشاركة صورة زوجها الممثل سيف علي خان وابنهما تيمور وهما يتناولان الآيس كريم، كتبت جنبًا إلى جنب مع رموز تعبيرية للقلب.

موني روي

أشادت الممثلة والمغنية المتزوجة حديثاً موني روي زوجها سوراج نامبيار بسلسلة من الصور للزوجين، من بينها صور أحدهما وهو يستمتع بنزهة عند غروب الشمس، وكتبت: "كل يوم ممتع للغاية معك ... يوم حب سعيد يا حبيبي وزوجي".