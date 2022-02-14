الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والمتزوجين 

عيد الحب
عيد الحب

تصدرت رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والمتزوجين قائمة محركات البحث على الإنترنت اليوم الاثنين بالتزامن مع الاحتفال العالمي بعيد الحب "فلانتين داي" في ال-14 من فبراير كل عام.

رسائل عيد الحب 2022 

ويستعرض "الدستور" باقة من رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والمتزوجين في هذا التقرير حيث يحرص الكثير من المواطنين على تهنئة أحبابهم في هذا اليوم.

فى عيد الحب إحترت إيه أهاديك 
ولكن أخيرا قررت أن اهديك وردة 
لانها جميلة ونقية  مثل قلبك تماما.

عيد الحب أصبح بوجودك وقربك 
كل عيد حب وأنت كل الحب.

لا احبك لانك مصدر راحتى وسعادتى
لكن أحب سعادنى وراحتى لأنك مصدرها 
كل عيد حب وانت بقلبى 

يا هاتفى أرسل تحية بألف وردة وألفين هدية 
لأغلى حبيب فى الكرة الأرضية.

بطيب العطر وماء الورد أهديك.. وبعيد الحب اعاديك وأهنيك 

عيد الحب أجمل بك، وفرحتى وحياتى لا تكتمل بدونك 
كل عيد حب وأنت الحب.

أيام عمرى اربعة.. يوم ألقاك.. ويوم رؤياك.. ويوم أهواك.. ويوم أقضى عيد الحب وياك.

كلمات عيد الحب 2022

لكي وردة جورية.. بماء الورد مروية مكتوب عليها: ♡كل عيد حب وأنتي بخير ياحورية♡.

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كارت يقول: عيد حب ملئ بالحب والسعادة عليك يا اغلى البشر..

الناس عيدها يوم الحب، وأنت عيدى طول العمر 
كل عام وانت فى قلبى 

فى عيد الحب إحترت إيه أهديك 
أهديك قلبى والله شوية عليك 
أهديك حبى بردو ما يكفيك 
اهديك نفسى وربنا يخليك ليا ويخلينى ليك.
 

كأنك بيت، كأنك حتة من سكر وذابت فيا فإحلويت 

كأنك عمر، وحب مش هلاقيه مهما روحت ومهما جيت

كأنك قلب بيطبطب ويستحملنى مهمها قسيت 

فى عيد الحب بهديلك عمرى وانا عارف مش هيكفى مهما هاديت.

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وائل لطفي

الفن المصرى

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أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والمتزوجين 

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