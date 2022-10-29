17 مصابًا في حادث تصادم بالمنيا

أُصيب 17 شخصًا إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي بالقرب من مدينة ملوي، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابة 17 مواطنًا وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم للمصابين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.