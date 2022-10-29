حبس تشكيل عصابى لسرقة سائقى مركبات «التوك توك» فى بدر

قررت نيابة بدر، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقي "التوك توك"، وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا للسرقة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم" باكتشافه سرقة مركبات "التوك توك" ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة اثنين منهم "سلاح ناري- عدد من الطلقات- كمية من مخدر الهيروين"، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر أحدهم بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، كما أقر آخر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين بعض القضايا، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط كل مركبات "التوك توك" المستولى عليها بمكان إخفائهم بالمنطقة محل سكنهم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.