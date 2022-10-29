السبت 29 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين باختطاف طفل العامرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف طفل والاتصال بوالده وطلب مبلغ مالي منه مقابل إطلاق سراحه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من والد طفل، بقيام أحد الأشخاص المجهولين بالاتصال هاتفي له من الهاتف المحمول الخاص بنجله 15 سنة، أخبره بخطف الطفل المذكور وطلب منه مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه.

وكشفت التحريات صحة البلاغ على الفور تم تشكيل فريق بحث، وباستخدام التقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة وهم 4 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة"، حيث قاموا باستدراج المجني عليه إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بإستخدام سيارة وتكبيله واحتجازه والاتصال من هاتفه المحمول بالمبلغ وطلب الفدية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المُشار إليها، وتم تحرير المختطف وألقي القبض المتهمين وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نيابة العامرية أول تحريات المباحث اللواء خالد البروي مدير امن الإسكندرية 4 أيام ذمة التحقيقات

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