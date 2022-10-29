السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: التصعيد العسكرى الإسرائيلى يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة

الكويت
الكويت
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حذرت الكويت من عواقب التصعيد العسكري الخطير الذي تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن "المسجد الأقصى ما زال عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من المستوطنين".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، عن نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل غازي العنزي قوله، خلال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية المنعقدة في نيويورك، إن "تلك الممارسات تعد حلقة إضافية لمسلسل الانتهاكات والتجاوزات الصارخة لكل المواثيق والقرارات الدولية، وكذلك بوصفها عنصرا هادما لدعائم الاستقرار في المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف".

وجدد العنزي "تمسك الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين".

وأدان العنزي بـ"أشد العبارات الاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المدن الفلسطينية بما فيها مدينتي نابلس ورام الله قبل عدة أيام والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني".
 

ودعا العنزي المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني"، مطالبا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وطالب بـ"تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هدف دولة الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، هو تغييب البديل للحلول السياسية للصراع واستبدالها بمعالجات عسكرية تخدم مصالح الاحتلال، مؤكدة أن صمود شعبنا سيفشل مخططاتها في تهميش واستبعاد الضرورات الاستراتيجية لحل الصراع.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان صحفي، حسب ما نشرته الوكالة الرسمية "وفا"، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب صلاح بريكي (19 عامًا) خلال اقتحامها مدينة جنين فجر اليوم، إضافة لإصابة ثلاثة آخرين.

الكويت التصعيد العسكري الاحتلال الاسرائيلية المدن الفلسطينية الامم المتحدة

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