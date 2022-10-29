السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقتها بحدائق القبة

جريدة الدستور
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أمرت نيابة حدائق القبة بالتصريح بدفن جثة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثالث عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ورجحت التحريات الأولية، أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الفتاة، قالوا إنها سقطت من الطابق الثالث أثناء تواجدها بشرفة الشقة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حدائق القبة التصريح بدفن جثة قسم شرطة حدائق القبة

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