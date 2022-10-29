السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

20 ميدالية حصيلة اليوم الثاني لأبطال مصر البارالمبيين بطولة إفريقيا بالقاهرة (صور)

رفع الأثقال البارالمبى
رفع الأثقال البارالمبى
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يوم جديد وحصاد حافل بالميداليات لأبطال مصر البارالمبيين فى بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة حاليًا بمصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وفيما يلي حصاد اللاعبين المصريين في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا لرفع الأثقال، وكانت النتيجة بتحقيق 20 ميدالية متنوعة.

حققت صفاء ابراهيم لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبية ميداليتين فضيتي  في وزن 73 كجم في الوزن والمجموع ، وفيما يخص وزن 87 كجم فحققت راندا تاج ميداليتين فضيتان في الوزن والمجموع بينما توجت رانيا المرشدي ببرونزيتى الوزن والمجموع أيضا.

وتوج بطل المصري البارالمبي متولي مطحنة بالميدالية الفضية ، كما توج زميله محمد على شكر بالميدالية الفضية أيضا وذلك بعد أن رفع كلايهما وزن قدره 195 كجم.

وعلى صعيد الناشئين، توج إسلام منجي لاعب المنتخب بالميدالية ذهبية، وفضية المجموع محققاً رقم عالمي و ورقم افريقي جديدين برفع وزن قدره 170 كجم.

وأيضا توج حسام الجعفري بالميدالية الفضية في المجموع والميدالية البرونزية وزن 65 كجم، وثم حصل الناشئ هاشم يوسف على 4 ميداليات ذهبية في نفس الميزان.

وكما حصدت إيناس الجبالي لاعبة منتخب مصر، 4 ميداليات برونزية في منافسات وزن 41 كجم سيدات، وايضا تعتبر إيناس هي أول لاعبة من قصار القامة تنضم إلى منتخب رفع الأثقال الباراليمبي ، وتعد البطولة الحالية هي المشاركة الدولية الأولى لها.

ويشارك فى البطولة 24 دولة هى كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، الفلبين، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، أوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

كوبا الولايات المتحدة أوزبكستان حسام الجعفري الدكتور حسام الدين مصطفى الدكتور حسن مصطفي

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