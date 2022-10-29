السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين إثر حادث تصادم دراجة بخارية في الشرقية

تصادم دراجة بخارية
تصادم دراجة بخارية
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أُصيب شخصان إثر حادث تصادم دراجة بخارية بشخص، بمفارق الشرطة تجاه سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

والبداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بشخص  تجاه سامى سعد، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

ومن خلال الفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بشخص، بمفارق الشرطة تجاه سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

حادث تصادم دراجة بخارية مدينة الصالحية محافظة الشرقية اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

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