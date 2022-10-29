السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة فى محافظات مصر اليوم السبت 29-10-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت 29-10-2022 مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة 

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية شرقية: شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 27-20

تصل درجات الحرارة في العاصمة الإدارية إلى 27- 20

تصل درجات الحرارة في 6 أكتوبر إلى 27 - 19

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 26- 20

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون إلى 27 - 20

تصل درجات الحرارة في طنطا إلى 26 - 19

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم إلى  26 - 19

تصل درجات الحرارة في دمنهور إلى  26- 19

تصل درجات الحرارة في كفر الشيخ إلى 26- 19

تصل درجات الحرارة في مطروح إلى 25- 16

تصل درجات الحرارة في السلوم إلى 24 - 16

تصل درجات الحرارة في سيوة إلى 27- 14

تصل درجات الحرارة في بورسعيد إلى 26 - 21

تصل درجات الحرارة في دمياط إلى 26 - 20

تصل درجات الحرارة في الزقازيق إلى 27 - 20

تصل درجات الحرارة في المنصورة إلى 26 - 19

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درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الخميس 25 أكتوبر 2022

الإسماعيلية 28 - 19
السويس 27 - 20
العريش  27 - 20
رفح 26 - 19
رأس سدر  27- 19
نخل 26- 15
نويبع 29- 22
طابا 27-20
كاترين 22-13
الطور 28-21
شرم الشيخ 30 - 23
الغردقة 31 - 22
مرسى علم 29- 22
الفيوم 28 - 19
بني سويف 28-18

المنيا 28- 17

أسيوط 29- 17

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19
الأقصر 32- 19
أسوان  33- 19
أبوسمبل 30- 20
الوادى الجديد 31- 16

شلاتين 31 - 22
أبورماد 30 - 23
حلايب 28- 24
رأس حدربة 27 – 24

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