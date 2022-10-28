إصابة 6 مواطنين فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا، ما أسفر عن تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، إثر اختلال عجلة القيادة.

أسفر الحادث في إصابة 6 مواطنين، مقيمين جميعا بصفط اللبن، بمحافظة الجيزة، تم نقل المصابين إلى مستشفي مغاغة المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.