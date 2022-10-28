الجمعة 28 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مشروع الابتكار الزراعى يستهدف 10 آلاف مزارع فى 3 محافظات

النباتات الطبية
النباتات الطبية
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كشفت ميريام فيرناندو مدير مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية، عن استهداف المشروع استفادة 10 آلاف مزارع في محافظات "الفيوم وبني سويف والمنيا".

وقالت مدير مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة الألمانية، خلال فعاليات المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم، إن المشروع يقوم بتوفير كل الدعم الفني للعاملين في هذا المجال من أول صغار المزارعين وحتى المصنعين والمصدرين، وذلك في كثير من أصناف المحاصيل الزراعية، ومنها النباتات الطبية والعطرية.

- مصر لديها إمكانيات وقدرة على التواجد في السوق العالمية

أضافت ميريام فيرناندو، أن هناك تحديات تتعلق بالأسواق والمعايير الدولية المطلوبة، موضحة أن مصر لديها إمكانيات وقدرة على التواجد في السوق العالمية وتحتل مركزا متقدما في صادرات النباتات الطبية والعطرية، وهناك فرص كبيرة للنمو، ولكن يكمن التحدي في زيادة القيمة المضافة للمنتجات.

وأشارت إلى أن المشروع يتعاون مع كثير من الجهات الحكومية، وكذلك مؤسسات الأعمال من القطاع الخاص من أجل العمل على التطوير، حيث تركز على زيادة التنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الدولية، منوهًا بأن ألمانيا من أكبر الدول الأوروبية استقبالًا للمنتجات المصرية.

- نقل التكنولوجيا والخبرات من الخارج لمصر

نوهت فيرناندو بأنه يتم العمل على نقل التكنولوجيا والخبرات من الخارج لمصر، للعمل على زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي والتطوير المؤسسي يتم من خلال اختيار مجموعة من المدربين لتدريب مجموعة أخرى لبناء كوادر فنية؛ لضمان الاستدامة والتنمية لهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الدكتور ألكسندر سوليجا، على أهمية التعاون والترابط الوثيق بين الحكومتين الألمانية والمصرية، بمختلف القطاعات وخاصة القطاع الزراعي، موضحًا أن الوكالة الألمانية تشارك في عمليات التنمية الحضرية، والصحة والتعليم وتنقية المياه، والميكنة الزراعية وأساليب الري الحديث، بجانب توعية وتدريب المشتغلين والعاملين بقطاع النباتات الطبية والعطرية.

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