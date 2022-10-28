التأمينات: صرف المنحة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا بداية من أول نوفمبر

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، اعتبارًا من أول شهر نوفمبر المقبل، منح أصحاب المعاشات المنحة الاستثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريًا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات.



من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هذه المنحة الاستثنائية يستفيد منها حوالي 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر، لافتا إلى أنها تأتي ضمن حزمة الرعاية الاجتماعية الجديدة للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

وأضاف عوض، في تصريحات له، أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرًا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

وأوضح أن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، وذلك بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.