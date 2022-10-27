حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما باستغلال الأطفال فى أعمال التسول

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول في القاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما "قطعتا سلاح أبيض" وبصحبتهما 4 من المجنى عليهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متعلقاتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.