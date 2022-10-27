الخميس 27 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صباح عبد الفتاح تتوج بـ «ذهبية» رفع الأثقال البارالمبي

صباح محمد عبد الفتاح
صباح محمد عبد الفتاح لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى
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توجت صباح محمد عبد الفتاح لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 55 ك بمنافسات البطولة الإفريقية المفتوحة التي تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.


ونجحت اللاعبة في رفع أوزان 85 و 91 و 94 متفوقة على منافسيها من المغرب وأوزبكستان وكوت ديفوار حيث نجحت في رفع الأوزان الثلاثة في أول مشاركة دولية لها في البطولات.


وحقق الفضية لاعبة كوت ديفوار حيث رفعت وزن 90 ك ، يليها لاعبة المغرب  ثم أوزبكستان.

 

ويشارك في البطولة 24 دولة هي كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، جامبيا، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، مالي، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، أوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.


وتعد البطولة إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024 وتقام بالنظام الدولي والأدوات الرسمية وقانون التحكيم الدولي بعد تعديلاته الأخيرة المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية.

 

وانطلقت اليوم منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى والتي تقام في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري بصالة حسن مصطفى بأكتوبر. 

البارالمبية باريس البارالمبية صباح محمد عبد الفتاح لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى رفع الأثقال البارالمبي بصالة حسن مصطفي

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