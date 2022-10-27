الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على منافسات مصر في اليوم الأول لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال الباراليمبي

بطولة رفع الأثقال
بطولة رفع الأثقال البارالمبي
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تنطلق بعد قليل منافسات بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها مصر في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتبدأ المنافسات في تمام الساعة الثانية إلا الربع ظهرا بإقامة منافسات وزن 55 كجم سيدات والذي تشارك فيه لاعبة منتخبنا صباح عبد الفتاح في أول مشاركة دولية لها ، يليه ميزان 49 كجم رجال ويشارك به لاعب منتخبنا عادل الحوت في أول مشاركة دولية له ، ثم تنطلق منافسات وزن 54 كجم ويشارك به لاعبا منتخبنا طه عادل وأشرف وجيه ، لينطلق بعده الميزان الأهم اليوم وهو ميزان 59 كجم والذي يشارك فيه بطلينا الباراليمبيين شريف عثمان ومحمد المنياوي .

عقب ذلك يتم تسليم جوائز الأوزان التي انتهت منافساتها ثم يقام حفل الافتتاح وعقبه تقام منافسات وزن 50 كجم سيدات بمشاركة لاعبونا رحاب رضوان.

وأكد ماهر عزت المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول أنه لا يجزم بعدد ميداليات معين اليوم لصعوبة المنافسة مع نيجيريا والعراق والجزائر وكولومبيا ، ولكنه شدد على  وجود مفاجآت  أثناء المنافسة.

وعلى صعيد الناشئين سيشارك لاعبو منتخبنا الوطني محمد فتحي وعبد الرحمن أيمن في منافسات وزن 49 كجم ، هادي صموئيل في منافسات وزن 54 كجم ، يوسف إبراهيم في منافسات وزن 59 كجم ، إيمان مبروك وآية أحمد في منافسات وزن 50 كجم.

وأكد محمد عزت المدير الفني لمنتخب الناشئين أن لاعبي ولاعبات منتخبنا سينافسون اليوم على الميداليات الذهبية والفضية في جميع الأوزان التي سيشاركون فيها.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة  اليوم الأول لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال الباراليمبي منافسات قوية ويعد منتخب مصر المرشح الأول للفوز باللقب.

محمد عزت هادي صموئيل ماهر عزت المدير الفني شريف عثمان الباراليمبيين

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