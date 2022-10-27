الخميس 27 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب فى الشروق.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

ارشيفية
ارشيفية
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عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب بأحد شوارع منطقة الشروق، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط بالدورة الدموية مما أدت إلى وفاته، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في الشروق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة جثة شاب الشروق جرعة زائدة للمخدارت هبوط بالدورة الدموية النجدة

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