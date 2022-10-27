الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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أُصيب 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف بطريق مصر - الإسماعيلية أمام مصنع قوطة، بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى  الغندور بمدينة العاشر من رمضان بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام سيارة برصيف بطريق مصر الإسماعيلية أمام مصنع قوطة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الغندور بمدينة العاشر لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

اصطدام سيارة محافظة الشرقية كدمات وجروح اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية مصنع قوطة

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