الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل: إيران تقدم أسلحة فتاكة فى حرب أوكرانيا

مسيرة إيرانية
مسيرة إيرانية
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قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، إن إيران "تقدم أسلحة فتاكة تقتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا"، مرددًا مزاعم أمريكية بهذا الشأن.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض، محادثات تركزت على إيران، حيث ناقشا برنامج طهران النووي وما تقول واشنطن إنه إمدادات أسلحة إيرانية لروسيا.

وأشار هرتزوج إلى أن الأربعاء يوافق ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة الإيرانية مهسا أميني بعد احتجاز الشرطة لها، حيث ألقي القبض عليها لارتدائها حجابًا "غير لائق" وأدت وفاتها إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء إيران

وقال الرئيس الإسرائيلي للصحفيين: "هذا مثال على سحق إيران لمواطنيها، بينما تمضي قدما نحو امتلاك أسلحة نووية، وتقدم أسلحة فتاكة تقتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا".

وسعى بايدن للتفاوض بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب منه عام 2018.
والأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه نحى الدبلوماسية جانبا حاليا، وإن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤولون إسرائيليون لبايدن أن إحياء الاتفاق النووي لن يمنع طهران من تحقيق طموحاتها النووية، وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

ومع ذلك، بدت إدارة الرئيس الأميركي حتى وقت قريب مصممة على إعادة احياء الاتفاق، الذي من شأنه أن يوفر لطهران تخفيفا للعقوبات مقابل موافقتها على التراجع عن برنامجها النووي إلى الحدود التي وضعها الاتفاق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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