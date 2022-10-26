المشدد 10 سنوات لعاطلين شرعوا في قتل شاب بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل شاب بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغاً من المستشفى العام بوصول المجني عليه مصاب بطعنة في ذراعه، وبالانتقال لمحل البلاغ، والاستماع لأسرة المجني عليه والشهود تبين نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه لخلافات قديمة بينهم على أثرها تشاجر المتهمين مع المجني عليه وأصابوه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم التوصل إلى مكان المتهمين وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وأرشدوا عن السلاح المستخدم في جريمتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.