الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هنا جودة تقود كتيبة المصريات باليوم الختامي للناشئات ببطولة تنس الطاولة

هنا جودة
هنا جودة
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تقام اليوم مباريات اليوم الختامي لبطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات على صعيد الآنسات في منافسات تحت 11 و15 و19 عاما، التي تستضيفها القاهرة في الصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وتمكنت المصرية رؤى صلاح من الفوز بالمركز الثالث لمنافسات 17 عاما عقب الخسارة في نصف نهائي المسابقة أمام بطلة كازاخستان "سارفينوز ميركاديروفا" صاحبة المركز الأول، فيما فازت الهندية أفيشا كارماكار بالمركز الأول تحت 13 عاما، والتي اختتمت مساء الثلاثاء.

وجنبت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة تحت 11 عاما الثنائي المصري "ندى البدوي وجومانة عبد الشكور" من خوض المباريات، ليضمن الثنائي تواجدهما في ربع النهائي، على آمل أن يزيد العدد نظرا لتواجد 10 لاعبات مصريات أخريات في دور ال16.

وفي منافسات تحت 15 سنة، ستقام صباح اليوم مباريات الدور ال 32 بمشاركة 16 لاعبة مصرية، وضمنت 3 لاعبات الوصول للدور ثمن النهائي نظرا لظروف القرعة وهن "رُسل فتحي وحبيبة الباسومي ولانا حازم".

وتمكنت هنا جودة من الوصول للدور الثاني عقب تصدرها المجموعة الأولى لمسابقة تحت 19 عاما بالفوز على نوران إمبابي ومنة الله فريد، وجنبتها القرعة خوض لقاءات دور ال32 وتأهلت مباشرة للدور ثمن النهائي وتنتظر الفائز من مواجهة المصرية مريم يونس وبطلة كازاخستان "أنجياينا رومانوفسكايا".

يذكر أن منافسات الأولاد ستنطلق يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري على أن تُعلن القرعة يوم غد الخميس.

 

 

استاد القاهرة الدولى الدولية لتنس الطاولة القاهرة الدولي المصريات اليوم الختامي

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