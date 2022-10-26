الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن من أهم ما يشغل المواطنين في المدن والقرى على حدٍ سواء، وذلك كونها تتزاد هذه الأيام بسبب سلاسل الإمداد وما تعرضت له جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويبحث عدد من المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم في مصر 26-10-2022، إذ شهدت الفترة الماضية استقرارا في بورصة الدواجن المصرية.

وتستعرض الدستور أسعار الدواجن اليوم في مصر 26-10-2022، حيث ترتفع أسعار الفراخ من حين لآخر، وكذلك سعر الكتكوت الأبيض اليوم.

أسعار الدواجن الأربعاء 26 أكتوبر 2022  


وجاءت أسعار الدواجن في مصر اليوم  في بور صات الدواجن الأربعاء 26 أكتوبر 2022  كالتالي:
سعر الدواجن البيضاء يتراوح من 35 إلى 36 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن البلدي يتراوح من 52 إلى 53 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن الأمهات يتراوح من24 إلى 25 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن الساسو يتراوح من 43 جنيها إلى 44 جنيها.
سعر الرومي البرونزي يتراوح من 44 إلى 45 جنيها للكيلو.
سعر الرومي الأبيض يتراوح من 44 إلى 45 جنيها للكيلو.

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سعر البط والدواجن المجزأة  في مصر الأربعاء 26 أكتوبر 2022 


سعر البط المسكوفي يتراوح من 55 إلى 60 جنيها للكيلو.
سعر البط المولار يتراوح من 31 إلى 32 جنيها للكيلو.
ووصل سعر الكيلو جرام من الشيش إلى 72 جنيهًا.
وصل سعر الكيلو جرام من الصدور بالعظام نحو 43 جنيهًا.
ووصل سعر الدبابيس الكيلو جرام 43 جنيهًا.
سجّل الكيلو جرام من الوراك نحو 40 جنيهًا.
ويصل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 39 جنيهًا.
ووصل سعر كبد الدجاج إلى 45 جنيهًا.
وسجّل البانيه سعر الكيلو جرام نحو 82 جنيها.


أسعار الكتكوت في مصر الأربعاء 26 أكتوبر 2022 


سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات.
سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات.


أسعار البيض في مصر الأربعاء 26 أكتوبر 2022 


سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 71 إلى 72 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 75 إلى76 جنيها.
سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 69 إلى 70جنيها.
وكانت أسعار الفراخ شهدت خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، مع تعطل شحنات الذرة والصويا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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