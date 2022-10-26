الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-10-2022 ودرجات الحرارة فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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مع سقوط الأمطار وخسوف الشمس على مصر اليوم، يتساءل المصريون عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-10-2022 ودرجات الحرارة في مصر، الأكثر بحثا على موقع البحث جوجل في الساعات الماضية، بعدما شهد الطقس حالة من التقلبات والسيول في الساعات الماضية.

ومن جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على جنوب البلاد، لطيفا أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

تحذيرات من الأمطار الرعدية الأربعاء 26 أكتوبر 2022


كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد
ويسود طقس غائم جزئيا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس اليوم 26-10-2022 ودرجات الحرارة في مصر.. طقس القاهرة

وفي هذا الشأن أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا، لطيف مائل للبرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا لطيف مائل للبرودة  ليلا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".


حالة الطقس اليوم 26-10-2022 ودرجات الحرارة في مصر

 
تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم الأربعاء على القاهرة والوجه البحري وتسجل ما يلي:

القاهرة الكبري والوجه البحري هي 26 درجة عظمى و19 درجة صغرى.

السواحل الشمالية 25 درجة عظمى و19 درجة صغرى.

جنوب سيناء 31 درجة عظمى و22 درجة صغرى.

 شمال الصعيد 28 درجة عظمى و17 درجة صغرى.

جنوب الصعيد 30 درجة عظمى و20 درجة صغرى.

الطقس حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-10-2022 الامطار هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

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وائل لطفي

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