مصرع شخص مجهول الهوية فى حادث تصادم قطار «منوف- القاهرة»

وقع حادث، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إذ دهس قطار منوف مواطنا أسفل عجلاته حيث لفظ أنفاسه في الحال.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتبين أن المتوفي مجهول الهوية، وجار العمل على كشف هويته والتوصل لأسرته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار منوف القاهرة رقم 562 وسقط جثة هامدة على القضبان.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.