الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على سائق حفار تسبب فى انهيار مبنى بالزقازيق

حبس
حبس
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تحفّظت أجهزة الأمن بالشرقية، الثلاثاء، على قائد الحفار فى واقعة انهيار مبنى ملحق بعقار قديم بالزقازيق والذي كان قد صدر له قرار ترميم من هيئة المنشآت الآيلة للسقوط، والذي تسبب في وقوع عدد من المصابين.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت التحريات أن انهيار المبني الملحق جاء نتيجة قيام أحد الجيران بأعمال حفر لبناء منزله نتج عنه تصدعات وسقوط لأجزاء من المبني وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفيي الزقازيق العام والأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم دون وقوع أى حالات وفاة.

من جانبه، كلف د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيلى وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من سقوط العقار بمخيمات الإيواء التابعة للتضامن الاجتماعي ونزل الشباب بمديرية الشباب والرياضة، كما كلف المحافظ وكيلة وزارة التموين بتوفير المواد الغذائية اللازمة للمتضرربن بأماكن الإيواء حتى انتهاء اللجنة المشكلة من فحص الحالة الإنشائية للمنزل والمنازل المحيطة به والتأكد من سلامتها حفاظا علي سلامة المواطنين.

وتلقت غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل بقرية كفر الحمام بمركز الزقازيق نتج عنه 6 حالات إصابة دون الإبلاغ عن أي حالات وفاة أو مفقودين.

انهيار مبنى بالزقازيق الإسعافات اللازمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المنشآت الآيلة للسقوط تلقي العلاج اللازم توفير المواد الغذائية سيارات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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