الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 20 سنة لـ4 في إلقاء نار على مواطنين في الإسكندرية

متهم
متهم
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد أبو السعود، بالسجن 20 عاماً لـ4 متهمين في اتهامهم باستعراض القوة ضد المواطنين وتعطيل حركة المرور، ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 136 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهمين بترويع المواطنين قاطني منطقة أبو يوسف، وتعطيل حركة المرور والاعتداء على المجني عليهم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، قيام كل من المتهم "ال. ع" والمتهمة "أ. م. ع" والمتهم "خ. م. ع" والمتهم "ع. م. ع"، باستعراض القوة والعنف ضد المواطنين وتعطيل حركة المرور، وتكدير الأمن والسكينة العامة وأن ضربوا عمداً المجني عليهم "م. ي. م" و"م. ز. س"، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه الثاني ونشبت مشاجرة بينهما وانضم باقي المتهمين، واعتدوا على المجني عليه الثاني وضربوه بشومة على رأسه وألقوا مادة كاوية - مياه نار- وعند تدخل المجني عليه الأول تعدوا عليه وألقت المتهمة الثانية مياة النار في وجهه، مما تسبب له في عاهة مستديمة بنسبة 100% وفقد البصر.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في القضية التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها علي المتهمين .

محكمة جنايات الإسكندرية السجن حركة المرور استعراض القوة

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