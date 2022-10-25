الماسكرا الملونة والايشادوا البرتقالي.. موضة شتاء 2022

تبحث الفتيات عن موضة الشتاء فى 2023 خاصة الماكياج، فالأجواء الباردة تجعلهن يبحثن عن الألوان التي تحمل هذا الشعور، وهناك فتيات تفضلن ماكياج يضمن عدم سيلان ظلال العيون وغيرها من مستحضرات التجميل، فريدة أشرف خبيرة التجميل تحدد الوان ماكياج شتاء 2022.

موضة الماكياج لهذا الشتاء تتجه بشكل أساسي للعينين، كما أن الماسكرا الملونة هي الموضة التي تمنح المرأة نظرة جذابة.

موضة أحمر الشفاه الداكن عادت بقوة ، خاصة الألوان الجريئة كالأحمر فهو يمنح المرأة شفاها بارزة وإطلالة لافتة.

يعتبر الهايلايت طريقة مثالية لتسليط الضوء على مناطق وجهك الأكثر بروزا، طبقي لمسة خفيفة على عظام الوجنتين وأقواس الحاجب.

تشمل صيحات الماكياج في شتاء هذا العام ظلال العيون باللون البرتقالي، فما عليك سوى أن تطبقي الظل البرتقالي اللامع على كامل الجفن العلوي.

ضعي الآيلاينر الأسود عند مدمع العين امتداد على طول خط الرمش العلوي حتى يعطى اللوك المميز في النهاية.

لازالت الحواجب الممتلئة المثالية من أهم صيحات الماكياج، قومي بتنظيفهما باستخدام فرشاة ملفوفة مخصصة لهذا الغرض، بعد ذلك ملء الفراغات باستخدام قلم تحديد الحواجب دون مبالغة في ذلك.

البلاشر أمر لا غنى عنه لوضع الماكياج طوال العام، ويعد البلاشر الخاص بالخدود لهذا الموسم من اللون الأحمر الذي يلون وجنتيك عند تعرضهما للهواء البارد.

يعتبر ايضًا اللون الوردي من الألوان المحايدة مع الأحمر بالنسبة للبلاشر بطريقة سهلة وسريعة عليك وضعه على البشرة لجعلها تبدو أكثر شبابًا وحيوية.