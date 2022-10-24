النيابة تطلب التحريات فى واقعة العثور على حقيبة بداخلها طفل حديث الولادة

طلبت النيابة العامة فى الهرم تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على حقيبة بداخلها طفل حديث الولادة أعلى كوبري غطاطي، بمنطقة الهرم بالجيزة.

كان قد تلقى مأمور قسم الهرم إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على طفل أعلى كوبري غطاطي، بالهرم.

وتبين من التحريات الأولية أن مجهولًا ترك حقيبة صغيرة بداخلها طفل حديث الولادة، وفر هاربًا، وتم إيداعه داخل إحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.