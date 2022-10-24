الإثنين 24 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتسلم تحريات واقعة جلوس أطفال في حقيبة سيارة

محكمة
محكمة
ads

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة التحريات الخاصة بقائد سيارة لقيامه بإجلاس الأطفال داخل حقيبتها بمنطقة القطامية، لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت التحريات أن الواقعة صحيحة تماما وأن المتهم عرض حياة الأطفال للخطر.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام قائد سيارة بإجلاس الأطفال بحقيبتها، معرضًا حياتهم للخطر.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) لقيامه بإجلاس الأطفال داخل حقيبة السيارة معرضًا حياتهم للخطر حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة، وبسؤاله أيد ما سبق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة التحريات عرض حياة الأطفال للخطر مديرية امن القاهرة القاهرة تداول منشور

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. الوعى بالماضى أفضل طريقة لدخول المستقبل

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 23/10/2022

مدبولى للقطاع الخاص: «لو قادر توفر مليون فرصة عمل هندعمك»

تفاصيل فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية

مصرع 2 ونجاة طفل في حادث تصادم بالقليوبية

تكريم 185 دارسًا بعد حصولهم على شهادات محو الأمية بحضور محافظ بني سويف و أسقف ببا

حبس أبطال فيديو «مشاجرة السنج» على مقهى بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

المقص.. والإرهاب

محمود خليل

الفيلسوف الحكيم

ماجد حبته

روشتة اقتصادية فى 3 كلمات

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: فوبيا الإسلام الصينى بين الواقع والخيال!

لواء. محسن الفحام

مبادرة خداع جديدة

لواء.حمدى البطران

روايات مسكوت عنها

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

صور

مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وأسوان فى الدورى العام

فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى