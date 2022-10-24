النيابة تتسلم تحريات واقعة جلوس أطفال في حقيبة سيارة

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة التحريات الخاصة بقائد سيارة لقيامه بإجلاس الأطفال داخل حقيبتها بمنطقة القطامية، لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت التحريات أن الواقعة صحيحة تماما وأن المتهم عرض حياة الأطفال للخطر.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام قائد سيارة بإجلاس الأطفال بحقيبتها، معرضًا حياتهم للخطر.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) لقيامه بإجلاس الأطفال داخل حقيبة السيارة معرضًا حياتهم للخطر حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة، وبسؤاله أيد ما سبق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.