السجن 3 سنوات لعامل بتهمة ابتزاز طبيب

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بابتزاز طبيب بفيديوهات وصور في القاهرة بالسجن 3 سنوات.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ لرجال المباحث، من طبيب يملك عيادة فى وسط البلد، بتعرضه للابتزاز من شخص أرسل له مقاطع فيديو، يظهر فيه مع فتاتين داخل عيادته وطلب منه مبلغًا ماليًا كبيرا مقابل عدم نشرها على الإنترنت.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن الطبيب الشهير تعرف على فتاة حضرت إلى عيادته بزعم الكشف عليها، ونشأت بينهما علاقة، حيث استدرجته واتفقت معه على إقامة علاقة داخل عيادته بصحبة صديقتها، وحضرت الفتاة فى اليوم التالى ومعها صديقتها إلى العيادة وكان فى انتظارهما الطبيب ووقعت علاقة داخل عيادته وثقتها إحداهما بهاتفها المحمول وأرسلت الفيديوهات للشاب لابتزاز الطبيب بملايين الجنيهات، إلا أنه رفض وأبلغ عنهم.