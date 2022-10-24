الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لشاب أصاب صديقه بعاهة مستديمة في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شاب بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمته، بتهمة إصابة صديقه بعاهة مستديمة أفقدته القدرة على العمل، بسبب مبلغ ألف جنيه اقترضها المتهم من المجني عليه ورفض رد المبلغ، يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا على المتهم بالسجن 10 سنوات. 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم تعرف على المجنى عليه ونشأت بينهما علاقة صداقة، حيث طلب المتهم من صديقه اقراضه مبلغ ألف جنيه وأخذ المبلغ منه، وعندما طالبه المجنى عليه برد المبلغ رفض وظل يماطله حتى استدرج المتهم الضحية وطلب منه مقابلته عند صديقه في شقة بمنطقة قصر النيل، وعندما وصل المجنى عليه تعدى عليه المتهم وحمله وأسقطه على الأرض، مما أدى الى إصابة المجنى عليه بكسور مضاعفة في القدم، لتأمر النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي الذى أثبت أن الإصابة عاهة مستديمة أفقدته القدرة على العمل والحركة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات القاهرة السجن 3 سنوات عاهة مستديمة مبلغ ألف جنيه صداقة

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