الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية
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أُصيب شخصان بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر انقلاب دراجة بخارية، طريق "النوافعة- فاقوس" بعد منطقة الحدايدة، نطاق مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبيَّن من التحريات الأولية، وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

دراجة بخارية انقلاب منطقة الحدايدة محافظة الشرقية مصابين

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