إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

أصيب 3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «بلبيس / السلام» بمحافظة الشرقية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 3 مواطنين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بلبيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.