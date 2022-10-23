الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 مواطنين فى حادث انقلاب أتوبيس ببنى سويف

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 6 مواطنين بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق "إهناسيا بني سويف"، بالقرب من قرية النويرة، بنطاق مركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بطريق "إهناسيا بني سويف" بدائرة مركز إهناسيا، إثر إنقلاب أتوبيس بنهر الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

جرى الدفع  بـ5 سيارات انتقلت لموقع الحادث فور ورود البلاغ، ونقلت 6 مصابين من مكان الحادث إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان من الركاب والمارة عن أن الأتوبيس قادم من قرية ننا بمركز إهناسيا، متجهًا إلى المنطقة الصناعية ببياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، يستقله مجموعة من عمال وموظفي مصنع ملابس.

وفوجئ قائد الأتوبيس بتوكتوك فى الاتجاه المقابل حاول تفاديه فاختلت عجلة القيادة في يده ما أدى لتصادمهما وانقلاب الأتوبيس على جانب الطريق.

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