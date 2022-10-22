الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بسبب أرض فى كفرالشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية في كفرالشيخ في السيطرة على مشاجرة وقعت بين عدد من الأهالي نتيجة تجدد خلافات سابقة على حد فاصل للأرض، والتي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

وقام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، تحت تحفظ الجهة الأمنية، وتعيين الخدمات اللازمة منعًا لتجدد الاشتباكات.

كان قد تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر مساعد، وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفرالشيخ، بورود بلاغ لمركز شرطة كفرالشيخ، باشتباك 4 أشخاص مقيمين بقرية دفرية ومسير، فيما بينهم، وإصابتهم الخمسة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وغيرها من الإصابات المتنوعة، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت فيما بينهم بقرية دفرية التابعة لدائرة مركز كفرالشيخ.

تبين من الفحص والتحريات، أن المتهمين قد تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الخلافات، ونقل بعضهم إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات لبعضهم بإصابة كل طرف من الآخر، بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي بالمستشفى، ليحرر بذلك المحضر رقم 14135 إداري مركز شرطة كفرالشيخ، وجرى العرض على جهات التحقيق.

ونتجت عن المشاجرة إصابة كل من "ع. د. ع " 42 عامًا، مقيم بمسير مركز كفرالشيخ، بإصابة بالكتف، و"ش. ر. ا" 40 عامًا، بجروح بالرأس، وأصيب "ع. ر. ا" 35 عامًا، بجروح بالرأس، وأصيبت "ب. د. ع" بجرح باليد اليمنى، حيث جرى عمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة لهم.