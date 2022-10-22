ضبط 130 قضية استيلاء على السلع المدعومة.. أبرزها 3 أطنان أقماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.

ضبط (130) قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (3 أطنان أقماح –104,514 طن "سكر، أسمدة" مدعمة - 16362 عبوة) وضبط (2) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (8 أطنان "أسمنت" – 8 أطنان "حديد تسليح").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.