السبت 22 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 130 قضية استيلاء على السلع المدعومة.. أبرزها 3 أطنان أقماح

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.

ضبط (130) قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (3 أطنان أقماح –104,514 طن "سكر، أسمدة" مدعمة -  16362 عبوة) وضبط (2) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (8 أطنان "أسمنت" – 8 أطنان "حديد تسليح").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

اقماح أسمدة حديد تسليح الإجراءات القانونية الحملات الأمنية المكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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