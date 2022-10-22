مصرع وإصابة 4 فى انقلاب توك توك بترعة بالغربية

انقلب توك توك في إحدى الترع بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، في طريق قرية أبيار مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب توك توك في ترعة على طريق قرية أبيار مركز كفرالزيات.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، تم التحفظ على الجثة بالمشرحة، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.