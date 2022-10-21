النيابة تطلب التحريات فى اتهام مشرف لغة إنجليزية بابتزاز طالبة فى التجمع

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام مشرف لغة إنجليزية بابتزاز طالبة داخل مدرسة إعدادي بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول لكشف ملابسات الواقعة.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير أمن العاصمة، تلقي أخطارًا من اللواء علاء بشندي مدير مباحث الجنائية بالقاهرة مفاده تلقي العقيد محمد رضا مفتش مباحث القاهرة الجديدة بلاغًا من أسرة طالبة بالصف الثاني الإعدادي يتهم فيه مدرس بابتزاز ابنتهم لإقامة علاقة غير مشروعة معها.

وقالت إسرة الطالبة في البلاغ، إن المدرس حاول التحرش بابنتهم في غرفة بالمدرسة وابتزاها لمنحها درجات مقابل الدخول في علاقة جنسية معه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، واستمعت لأقوال المدير والعاملين بالمدرسة، وتم تحرير المحضراللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.