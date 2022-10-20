الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل تعدى على موظف بـ«ساطور» فى الزاوية الحمراء

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل تعدى على بموظف بساطور أثناء محاولته الدفاع عن نجله فى منطقة الزاوية الحمراء، 10 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عاطل ونجل الموظف بسبب خلافات بينهما، وأثناء تدخل المجنى عليه للدفاع عن نجله قام المتهم بالتعدى عليه بالساطور، ما أسفر عن إصابته ببتر فى يده اليسري.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة الزاوية الحمراء، وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين إصابة موظف ببتر فى يده على يد عاطل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطل موظف الزاوية الحمراء لتحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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